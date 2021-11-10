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Взрослые проблемы, новый формат и Алексей Серебряков: ТНТ покажет совсем другой «Универ»

Сериал «Универ. 10 лет спустя» будет значительно отличаться от «Новой общаги».

Взрослые проблемы, новый формат и Алексей Серебряков: ТНТ покажет совсем другой «Универ»
Новый «Универ» будет уже не про студенческую жизнь. Фото: канал ТНТ.

Скоро канал ТНТ покажет сериал «Универ. 10 лет спустя». Это будет продолжение ситкома «Универ. Новая общага», но, как понятно из названия, герои окажутся уже не беззаботными студентами, а взрослыми людьми с соответствующими возрасту проблемами.

Картина вернется в эфир спустя три года после того, как вышла ее 555-я серия, и покажет, что случилось десять лет спустя. Причем зрителей ждет новый формат: хронометраж каждого выпуска увеличится до часа, а к традиционным элементам комедии добавятся драматические нотки.

В центре сюжета окажутся истории отношений Антона и Кристины (Стас Ярушин и Настасья Самбурская), Маши и Вали (Анна Хилькевич и Александр Стекольников), Майкла и Вари (Арарат Кещян и Екатерина Молоховская), а также непростая судьба Яны (Анна Кузина). На экране также появятся и звезды большого кино: Алексей Серебряков и Анатолий Белый.

По сюжету, повзрослевших героев заедают бытовые и родительские заботы. Майкл потерял работу и вынужден сидеть дома, воспитывая двух дочерей. Антон сначала лишился Кристины, а потом и состояния отца. Маша очень хочет ребенка, а Валя совершенно не готов к отцовству. Жизни героев сложились по-разному, но они по-прежнему дружат и помогают друг другу.

«Универ. 10 лет спустя»
Заботы главных героев выросли вместе с ними. Фото: канал ТНТ.

«Мне понравилось то, что предложили сценаристы. «Универ. 10 лет спустя» — это уже не просто ситком, а совсем другая история. Это более взрослое кино!» — говорит Стас Ярушин.

«Каждый из нас внес какую-то лепту в своего персонажа: и внешне, и внутренне. Сначала мы волновались, но итог, мне кажется, получился бомбическим», — добавила Анна Хилькевич.

О дате начала трансляции сериала «Универ. 10 лет спустя» будет сообщено позже.

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