Взрослые проблемы, новый формат и Алексей Серебряков: ТНТ покажет совсем другой «Универ»

Скоро канал ТНТ покажет сериал «Универ. 10 лет спустя». Это будет продолжение ситкома «Универ. Новая общага», но, как понятно из названия, герои окажутся уже не беззаботными студентами, а взрослыми людьми с соответствующими возрасту проблемами.
Картина вернется в эфир спустя три года после того, как вышла ее 555-я серия, и покажет, что случилось десять лет спустя. Причем зрителей ждет новый формат: хронометраж каждого выпуска увеличится до часа, а к традиционным элементам комедии добавятся драматические нотки.
В центре сюжета окажутся истории отношений Антона и Кристины (Стас Ярушин и Настасья Самбурская), Маши и Вали (Анна Хилькевич и Александр Стекольников), Майкла и Вари (Арарат Кещян и Екатерина Молоховская), а также непростая судьба Яны (Анна Кузина). На экране также появятся и звезды большого кино: Алексей Серебряков и Анатолий Белый.
По сюжету, повзрослевших героев заедают бытовые и родительские заботы. Майкл потерял работу и вынужден сидеть дома, воспитывая двух дочерей. Антон сначала лишился Кристины, а потом и состояния отца. Маша очень хочет ребенка, а Валя совершенно не готов к отцовству. Жизни героев сложились по-разному, но они по-прежнему дружат и помогают друг другу.
«Мне понравилось то, что предложили сценаристы. «Универ. 10 лет спустя» — это уже не просто ситком, а совсем другая история. Это более взрослое кино!» — говорит Стас Ярушин.
«Каждый из нас внес какую-то лепту в своего персонажа: и внешне, и внутренне. Сначала мы волновались, но итог, мне кажется, получился бомбическим», — добавила Анна Хилькевич.
О дате начала трансляции сериала «Универ. 10 лет спустя» будет сообщено позже.
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