«Я позвонил Васильевичу»: Стас Ярушин рассказал о своем последнем звонке Александру Маслякову

Звезда КВН Стас Ярушин признался, что в тот момент был на эмоциях.

Бывший квнщик Стас Ярушин во время YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал о своих отношениях с Александром Масляковым, признавшись, что в последнее время они потеплели.

Несколько лет назад Стасу Ярушину позвонили от Александра Маслякова и пригласили его на День КВН.

«А я был пьяненький. Такой веселый. И взял и позвонил Васильевичу, говорю ему заплетающимся языком: «Александр Васильевич, спасибо огромное». Я, действительно, был на радостях, на эмоциях. Но тогда что-то отменили, мероприятие не состоялось. А буквально сегодня позвонили и опять позвали на День КВН», — поделился Стас Ярушин.

Ранее же бывший квнщик и звезда сериала «Универ» Стас Ярушин рассказывал, как его однажды вывели из зала, где записывалась программа Первого канала «Вне игры. Бенефис КВН».

Сделано это было по просьбе Александра Маслякова, поскольку Ярушин в тот момент был лицом СТС. Сейчас ситуация изменилась.

«Сейчас их уже ничего не смущает. Квнщики расплодились направо и налево. Конкурентов много», — объяснил Стас Ярушин.

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