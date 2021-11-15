«Я залезу под кожу каждому»: Константин Ивлев стал выискивать «свистоплясов» на новом шоу

С 17 ноября каждую среду в 21.00 на телеканале «Пятница!» стартует показ нового реалити с Константином Ивлевым «Молодые ножи».

больше по теме Рекомендовала Хромченко: Пугачева эффектно омолодила образ кружевом и модной обувью Светлые тона неизменно освежают внешность любой женщины.

Шеф на проекте начинает поиски молодых и талантливых поваров России, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен».

«В отличие от «Адской кухни», проект «Молодые ножи» — это не состязание, а проявление своего мастерства. Умения чувствовать продукт, знать классику, четко определять запахи и вкусы, сочетать несовместимые продукты и сделать из них шедевр», — сказал Константин Ивлев.

В шоу участвуют повара с 16 до 30 лет. «И самое главное — я в этом проекте очень добрый! И знающий: поэтому залезу под кожу каждому участнику, чтобы посмотреть повар он или свистопляс», — уточнил Ивлев.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.