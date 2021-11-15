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«Я залезу под кожу каждому»: Константин Ивлев стал выискивать «свистоплясов» на новом шоу

Телеканал «Пятница!» объявил старт кулинарного проекта «Молодые ножи».

«Я залезу под кожу каждому»: Константин Ивлев стал выискивать «свистоплясов» на новом шоу
Константин Ивлев. Фото: телеканал "Пятница!"

С 17 ноября каждую среду в 21.00 на телеканале «Пятница!» стартует показ нового реалити с Константином Ивлевым «Молодые ножи».

Шеф на проекте начинает поиски молодых и талантливых поваров России, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен».

Кадр из шоу «Молодые ножи». Фото: телеканал «Пятница!»

«В отличие от «Адской кухни», проект «Молодые ножи» — это не состязание, а проявление своего мастерства. Умения чувствовать продукт, знать классику, четко определять запахи и вкусы, сочетать несовместимые продукты и сделать из них шедевр», — сказал Константин Ивлев.

В шоу участвуют повара с 16 до 30 лет. «И самое главное — я в этом проекте очень добрый! И знающий: поэтому залезу под кожу каждому участнику, чтобы посмотреть повар он или свистопляс», — уточнил Ивлев.

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