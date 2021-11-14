Нежнейший супчик из тыквы по рецепту Ивлева: телеповар добавляет в него сливки и кукурузу

Мясо в блюдо не кладется.

Из тыквы можно приготовить очень нежный и изысканный суп, а как это сделать, рассказал Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.

Ингредиенты: тыква — 450 г, замороженная кукуруза — 250 г, оливковое масло — 60 г, вода — 500 мл, сливки 33% жирности — 300 мл, перец белый молотый — по вкусу, соль — по вкусу, соус песто — 1 ч. ложка, оливковое масло — 5 мл.

Нарезаем тыкву кусочками. Нагреваем в кастрюле растительное масло, кладем туда тыкву и кукурузу. Слегка поджариваем.

Вливаем воду и сливки. Варим до готовности, солим, перчим, пробиваем в пюре при помощи блендера.

Доводим суп до кипения. К супу подаем соус песто (1 ст. ложку в тарелку), а также тост или хрустящие палочки из слоеного теста.

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