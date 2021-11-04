Проверенный рецепт от Ивлева: как шеф готовит вкусные ленивые голубцы с творожным сыром

Константин Ивлев рассказал на своем кулинарном YouTube-шоу Ivlev Chef Channel, как он любит готовить ленивые голубцы. Телеповар заявил, что это проверенный аппетитный рецепт, который нравится всегда всем, особенно тем, кто любит «нажористые» блюда.
В свои голубцы он добавляет творожный сыр, но его можно заменить на копченый.
Ингредиенты: фарш мясной — 500 г, рис отварной — 100 г, творожный сыр — 300 г, капуста — 200 г, томаты в собственном соку (свежие томаты или паста) — 300 г, яйцо — 2 шт., петрушка — 5 г, оливковое масло — 50 г, вода — 200 мл, соль, перец — по вкусу.
Капусту нарезать кубиком. Посолить воду и, в течение пяти минут варить капусту (должна остаться чуть хрустящей). Откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой.
В фарш добавить вареный рис, посолить, поперчить, вбить яйца, влить оливковое масло. Смешать с капустой. Можно приправить любимыми травами.
К протертым томатам добавить творожный сыр, залить водой, посолить, поперчить, влить масло, перемешать.
Влажными руками вылепить ленивые голубцы в виде котлеток. Положить в смазанную маслом форму, залить соусом. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30 или 35 минут. Готовое блюдо посыпать зеленью.
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