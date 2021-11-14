«Детство напоминает»: как вкусно приготовить рассольник без перловки, рассказал Ивлев

Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как он любит готовить рассольник. Он варит суп на курином бульоне с сердечками, а вместо перловки кладет рис.

«Это что-то нереально вкусное! Детство напоминает. Мама всегда так варит», — сказал Ивлев, попробовав свой суп.

Ингредиенты для бульона: окорочка куриные – 2 шт., лук – 1 шт., морковь – 1 шт. Для рассольника: лук – 100 г, морковь – 100 г, масло растительное – 80 мл, масло сливочное – 80 г, рис – 150 г, картофель – 150 г, соленые огурцы бочковые – 300 г, сердечки куриные – 200 г, соль, перец – по вкусу, сметана – 50 г.

Сварить бульон с окорочком, луком, морковкой (целиком) и солью в течение 40 минут или часа. Овощи перед этим поджарить на сухой сковороде для аромата.

Рис краснодарский залить кипятком, проварить 3 минуты, слить воду, отставить в сторону.

Нарезать огурцы тонким ломтиком. Положить в сотейник вместе с рассолом, залить водой, положить кусок масла сливочного, поставить на горячую плиту, довести до кипения. Варить 20 минут.

Отдельно отварить сердечки в течение 2-3 минут, слить воду. Морковь нарезать ломтиками, как огурцы. Нашинковать лук. На сковороду с растительным маслом бросить морковь и лук, поджарить. В конце добавить сливочное масло. Откинуть на сито. Масло можно оставить для других целей (пожарить картошку, подогреть лапшу и пр.).

Нарезать картошку тонким ломтиком, бросить в бульон. Добавить куриные сердечки, рис, посолить, поперчить. Бросить обжаренные овощи, немного добавить масло от них. Положить пассированные огурцы с рассолом. Сразу весь не класть, пробуя на вкус, он может быть слишком ядреным. Довести до кипения, выдержать пять минут и выключить.

Подавать к столу со сметаной.

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