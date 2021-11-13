В 2022 году выйдет приквел фильма «Хищник» с индейцами

12 ноября киностудия 20 Century Studio опубликовала первый кадр предстоящего фильма Prey («Добыча»), который станет приквелом для культового боевика «Хищник» 1987 года.

Действие картины развернется также в джунглях, где технически оснащенный инопланетянин будет охотиться на людей. Вот только произойдет это за 300 лет до наших дней с индейским племенем команчей. На защиту своего народа встанет опытный воин Нару. Но сможет ли он со своими первобытными навыками противостоять высокоразвитому пришельцу?

Картину снял режиссер Дэн Трахтенберг, ранее выпустивший триллер «Кловерфилд, 10». Ее премьера состоится летом 2022 года. В Америке новинку покажет видеосервис Hulu, а в остальном мире – Disney+, точнее, его международный бренд Star.

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