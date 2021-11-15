Леди Гага о своей героине Патриции Реджани: «Она лгала, много»

24 ноября в Америке стартует показ фильма «Дом Gucci» со звездным актерским составом: Леди Гагой, Адамом Драйвером, Джаредом Лето, Аль Пачино и Сальмой Хайек. В российских кинотеатрах премьера состоится 2 декабря.

В центре сюжета — раскол в знаменитой итальянской семье Гуччи в конце XX века, который привел к заказному убийству Маурицио Гуччи, спланированному его брошенной женой Патрицией Реджани.

Культовый режиссер Ридли Скотт, снявший картину, говорит, что в ней есть элемент сатиры. Постановщик сравнил историю семьи Гуччи с другим известным итальянским кланом и отметил, что показал на экране «современную историю Медичи в забавной форме».

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Певица Леди Гага играет Патрицию, которую пресса прозвала Черной вдовой. Артистка очень сильно постаралась, чтобы вжиться в роль своей героини. Она даже написала реферат на 80 страниц о том, какой была Реджани, как она манипулировала членами семьи, пытаясь возвысить мужа и, соответственно, себя.

«Большая проблема в создании этого персонажа состоит в том, что есть не так много информации о Патриции Гуччи до смерти Мауцио Гуччи. Ведь именно из-за нее она стала всемирно известной, — цитирует Гагу издание Deadline. — Я проделала много интенсивной, почти журналистской работы, прочла множество ее описаний, просмотрела все ролики интервью, которые она давала после убийства, обращая внимание на ее манеры и чтобы понять, когда она лгала, а когда говорила правду. Если вы смотрите достаточно много интервью с кем-то, вы начинаете понимать его эмоции. И она лгала, много».

Напомним, Патрицией Реджани еще жива, 2 декабря ей исполнится 73 года. После гибели мужа ее арестовали, и в 1998-м отправили за решетку почти на 30 лет. В тюрьме она пробыла только 18, будучи выпущенной за хорошее поведение в 2016-м. Женщина живет в Милане, от имущества Гуччи ей достались немалые деньги.

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