Бен Стиллер и Кейт Бланшетт получат суперспособности в новом фильме

Звезды Голливуда Бен Стиллер и Кейт Бланшетт объединились для того, чтобы снять фильм по сюжету британского фантастического сериала 60-х годов «Чемпионы» (The Champions). Бен выступит режиссером проекта, а также продюсером, как и его очаровательная партнерша.

Сериал, которому скоро исполнится полвека, рассказывал о двоих агентах ООН, которые терпят авиакатастрофу в Гималаях, но их спасают представители неизвестной, но очень продвинутой цивилизации. Герои буквально получают суперспособности от своих спасителей и возвращаются в большой мир, чтобы стать блюстителями закона и порядка.

«Давно хотела поработать с Беном — режиссером и актером. Он один из самых активных и разносторонних режиссеров, творящих сегодня», — цитирует Бланшетт издание The Hollywood Reporter. «Я очень давно являюсь большим поклонником Кейт. Надеюсь, что этот проект поможет людям наконец серьезно отнестись к ней как к актрисе», — добавил Стиллер.

Дата начала съемок пока не раскрывается.

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