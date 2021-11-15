Объявлена новая дата премьеры шоу «Русский ниндзя» с ведущими Моргенштерном и Идой Галич

Телеканал СТС начнет показывать долгожданный проект уже в ноябре.

Телеканал СТС объявил новую дату премьеры самого ожидаемого шоу — «Русский ниндзя». Проект стартует в следующий понедельник, 22 ноября, в 20:00 по московскому времени и будет выходить в эфир каждую неделю.

Его ведущими, как и было заявлено ранее, станут рэпер Моргенштерн, блогер Ида Галич и игрок регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев.

Бороться за звание самого сильного героя будут двести человек, которых отобрали из восьми тысяч претендентов.

«В нашем проекте есть место как экстремальному спорту, так и эффектному шоу. По этой причине здесь собрались участники, имеющие не только невероятную физическую подготовку, но и харизму, азарт и яркую биографию», — сказал ведущий «Русского ниндзя» Василий Артемьев.

Стоит добавить, что в числе участников шоу актер Петр Романов, спортивный блогер Алексей Столяров, сестра актрисы Кристины Асмус, каскадер Карина Асмус.

А также пожарные, скалолазы, бизнесмены, спортсмены, массажист, бухгалтер, фитнес-тренер, программист и представители других профессий.

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