Настоящий шоумен: Моргенштерн стал телеведущим

Рэпер Моргенштерн решил освоиться профессию телеведущего. 23-летний скандальный музыкант стал новым лицом экстремального шоу «Русский ниндзя», которое будет выходить по будням на канале СТС. Компанию звезде составят бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев и блогер Ида Галич.

«Это популярный международный формат, который отлично знаком российским зрителям. И наша главная задача — удивить их неожиданным прочтением, добавить масштаба, драйва и новой энергии. Именно эти идеи воплощает в себе Моргенштерн — многогранный, талантливый и, пожалуй, самый обсуждаемый российский музыкант. Уверены, что новая версия шоу вызовет мощную реакцию зрителей», — говорит генеральный директор СТС Вячеслав Муругов.

Добавим, что съемки шоу начнутся в октябре в Олимпийском парке Сочи, где для участников соберут сложнейшую полосу препятствий, привезенную по частям из Бельгии. «Русский ниндзя» — это российская версия всемирно известного шоу Ninja Warrior, которое уже более 20 лет показывают в 18 странах. Программа особенно популярна в США, где уже растянулась на 13 сезонов.

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