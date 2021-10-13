«Ида Галич в поисках нового парня!»: стало известно, когда на СТС стартует «Русский ниндзя»

Канал СТС объявил, когда стартует показ шоу «Русский ниндзя»: премьера состоится 27 октября в 20:00. Напомним, новыми ведущими проекта заявлены Моргенштерн, Ида Галич и Василий Артемьев.

«Для меня большая честь быть соведущей такого дуэта. Василий — потрясающий спортивный комментатор с крышесносящим тембром голоса, Алишер сейчас — главный триггер трендов молодежи. А я отвечаю за юмор и эмпатию, — поделилась Галич. — Здесь лучшие атлеты, очень спортивные. Вы думаете, зачем я приехала? Ида Галич в поисках нового парня! Участники, если кто-то не женат, обаятелен, умен и с прекрасным чувством юмора, давайте знакомиться. Может, рожу кому-то из вас олимпийского чемпиона».

Бороться за победу в проекте приехали более двухсот участников со всей России. Среди них: чемпион Европы по спортивной гимнастике Михаил Худченко и спортивный блогер Алексей Столяров, а также представители неспортивных профессий: бухгалтер, стоматолог, программист, секретарь и даже мама в декрете.

Добавим, что съемки нового шоу проходили в Олимпийском парке Сочи возле стадиона «Фишт», где была собрана сложнейшая трасса с препятствиями, привезенная из Бельгии. Она состоит из четырех этапов с 23-метровой конструкцией в финале, которую ранее покорили всего шесть человек в мире. Телевизионщики снимали в темное время суток и получили невероятно красивой фон благодаря подсвеченному стадиону «Фишт».

Смотрите проект «Русский ниндзя» на канале СТС с 27 октября — по средам в 20:00.

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