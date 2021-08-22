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«Не обесценивайте нашу работу!»: сестра Кристины Асмус публично уличила во лжи Полину Гагарину

Как выяснилось, певица Полина Гагарина ввела в заблуждение поклонников, заявив, что исполняла сама трюки в новом клипе.

«Не обесценивайте нашу работу!»: сестра Кристины Асмус публично уличила во лжи Полину Гагарину
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

Младшая сестра актрисы Кристины Асмус Карина – гимнастка и профессиональный каскадер. Ее очень возмутила публикация певицы Полины Гагариной. Та заявила в сторис, что опасный трюк в новом клипе – прыжок из машины на дорогу – выполнила сама.

Карина Асмус, обидевшись за свою коллегу, каскадершу Светлану Токарскую, публично заявила, что Полина Гагарина, мягко говоря, ввела всех в заблуждение.

«Прыжок лично выполняла крутейшая Света Токарская. Полина Гагарина, с уважением к вам отношусь, у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу! Артисты часто говорят, что опасные и сложные вещи на съемках они делали сами. Мы искренне не понимаем, почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадеры рискуют жизнью, ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре!» — написала Карина Асмус в микроблоге.

Она добавила, что любой трюк требует тщательной подготовки, и практически не один проект не обходится без участия профессиональных каскадеров.

Сестры Карина и Кристина Асмус
Сестры Карина и Кристина Асмус. Фото: instagram.com/karina____asmus/

Напомним, на днях Кристина Асмус представила поклонникам свою младшую сестру Карину, признавшись, что во время съемок та частенько ее дублирует, выполняя трюки.

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