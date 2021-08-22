«Не обесценивайте нашу работу!»: сестра Кристины Асмус публично уличила во лжи Полину Гагарину

Как выяснилось, певица Полина Гагарина ввела в заблуждение поклонников, заявив, что исполняла сама трюки в новом клипе.

Младшая сестра актрисы Кристины Асмус Карина – гимнастка и профессиональный каскадер. Ее очень возмутила публикация певицы Полины Гагариной. Та заявила в сторис, что опасный трюк в новом клипе – прыжок из машины на дорогу – выполнила сама.

Карина Асмус, обидевшись за свою коллегу, каскадершу Светлану Токарскую, публично заявила, что Полина Гагарина, мягко говоря, ввела всех в заблуждение.

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«Прыжок лично выполняла крутейшая Света Токарская. Полина Гагарина, с уважением к вам отношусь, у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу! Артисты часто говорят, что опасные и сложные вещи на съемках они делали сами. Мы искренне не понимаем, почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадеры рискуют жизнью, ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре!» — написала Карина Асмус в микроблоге.

Она добавила, что любой трюк требует тщательной подготовки, и практически не один проект не обходится без участия профессиональных каскадеров.

Напомним, на днях Кристина Асмус представила поклонникам свою младшую сестру Карину, признавшись, что во время съемок та частенько ее дублирует, выполняя трюки.

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