«В театре было много молодняка»: Елена Преснякова – об атмосфере на спектаклях с Ольгой Бузовой

Мама музыканта Владимира Преснякова – младшего, Елена, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала об атмосфере на постановке «Чудесный грузин» с певицей Ольгой Бузовой во МХАТе имени Горького. Она посетила один из спектаклей минувшим летом.

«Это понятно, что театру нужны деньги. Когда я была там, то в театре было много молодняка. Все ее подписчики. У Бузовой просто была договоренность с тем же режиссером». Елена Преснякова

Как отметила Елена Преснякова, Ольга Бузова — целеустремленный человек.

«Она же вот и на коньках совсем не каталась, но научилась. Так же и в театре. Она была там с утра до вечера. Мне сам спектакль понравился. Когда ты его смотришь, то будто оказываешься в кино. Она как чувствует, так и играет. И от этого у непонимающего человека возникает ощущение, что она все делает хорошо», — заявила Елена Преснякова.

Напомним, что минувшим летом Ольга Бузова дважды выходила на сцену МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин». Позже спектакль был снят с репертуара, а певица изгнана из театра.

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