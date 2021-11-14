Как пройти мимо «горячего» тренда? Бузова в кожаных шортиках и самых модных ботинках «челси» предстала в самолете

Ольга Бузова слывет первой моднице и не зря! Даже на борту самолета бывшая ведущая проекта «Дом-2» старается выглядеть утонченно и стильно. Для перелета красавица блондинка предпочла аутфит в стиле Casual. Экс-возлюбленная блогера Давиду Манукяна примерила кожаные мини-шортики с черными плотными капроновыми колготками и песочным лонгсливом. Изюминкой образа стали ультрамодные ботинки «челси» — «горячий» тренд сезона осень/зима 2021-22 года.

На борт самолета поющая телеведущая поднялась с букетами цветов. Кто именно порадовал ее презентами, звездная блондинка делиться с поклонниками не стала. Зато порассуждала о пандемии и электронных билетах для поездов и лайнеров.

«Если честно, то уже смешно вспоминать, как в самом начале пандемии, мы думали, что через полгода-год все закончится. Сейчас я уже даже не загадываю, живем, как живем. Даже новые какие-то меры меня не пугают, со всем справимся. Ну даже если коды и правда введут, например, на самолетах, ну ничего страшного, может быть зато скоро перейдем на электронные билеты, во всем надо искать плюсы, и настроение зависит только от нас! Поэтому просто хочу сказать всем, что очень вас люблю», — отметила теледива.

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