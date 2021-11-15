Когда декольте тяжелее груди: Бузова показала себя в съехавшем с бюста платье

Певица и телеведущая Ольга Бузова в новом сезоне шоу «Х-Фактор» в Белоруссии стала одним из судей-наставников. Красотка продвигает проект у себя в соцсетях и показывает образы, в которых выходила перед публикой.
На этот раз Бузова нарядилась в платье на тонких лямках, больше похожее на сарафан. Торжественности ему придал глубокий вырез и металлизированный блеск ткани. Но то ли размер был не по Ольге, то ли тяжесть декольте перевешивала вес груди, но наряд предательски сполз ниже уровня бюста.
Это не первый конфуз Бузовой с нарядом. Отдельного внимания заслуживают образы, в которых красотка появляется без нижнего белья. Причем, щеголяет так она даже на съемки.
На одну из передач она надела трикотажную футболку поло, которая во время работы в кадре пошла складками и сделала образ неопрятным.
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