«Даже зеленому Оля не зашла»: Бузова в юбке без трусов испугала крокодила

Телеведущая в откровенном наряде очень широко раскрыла рот от испуга, когда рептилия дернулась у нее в руках.

Ольга Бузова лишилась дара речи в момент, когда крокодил дернулся в ее руках и чуть не укусил за палец. Свежеем видео знаменитость поделилась на личной страничке в Instagram.

Бузова позировала на съемках проекта «Звезды в Африке» в переливающемся кроп-топе и зеленой юбке-миди со смелыми разрезами по бокам. В качестве реквизита телеведущая использовала небольшого живого крокодила. В какой-то момент все пошло не по плану. И крокодил напугал Ольгу. Или она его.

«История одного крокодила, который выпрыгнул из моих рук. Как наши ребята плавали с ними, я до сих пор с трудом представляю. То ли еще будет, ведь впереди борьба за первое место», – отметила Бузова.

«Переиграла немного», «Опять без трусов», «Так нелепо и деревянно», «Актриса погорелого театра», «Даже зеленому Оля не зашла», «Крокодильчик больше испугался», «Не хотела бы оказаться на месте крокодила», – написали фолловеры Бузовой в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Ольга Бузова подвергалась критике со стороны Яны Поплавской. Певица отметила, что телеведущая отравляет умы людей.

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