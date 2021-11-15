«Сказала «да!»: Манижа выходит замуж

Певица Манижа получила небывалую популярность после того, как выиграла путевку на «Евровидение». Примерно тогда же стало известно, что артистка состоит в отношениях с режиссером Ладо Кватания. Он же ставил ее номер на песню Russian Women на музыкальном конкурсе.

Теперь же пара решила вступить в брак. Ладо сделал предложение Маниже еще летом, но рассказать об этом артистка решила только сейчас. В своем инстаграм она поделилась кадром, на котором позировала с помолвочным кольцом на безымянном пальце.

«Я сказала «да!», — подписала фото Манижа.

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Добавим, что Ладо Кватания ранее снимал короткометражки и клипы. Но уже в 2022 году режиссер представит фильм «Казнь», в котором снялись Юлия Снигирь и Виктория Толстоганова.

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