«Собиралась позвонить, но так и не смогла»: Манижа посетовала, как трудно звезде найти психолога

По словам певицы, перед «Евровидением» ей очень нужна была помочь специалиста.

В новом интервью певица Манижа поговорила о том, что помогает людям быть «в ресурсе» и как бороться со стрессом. 30-летняя звезда отметила, что просто плачет, когда хочет, чтобы ей стало легче. При этом восточная девушка не чурается помощи психологов (она сама по образованию психолог, кстати), однако, став популярной, артистка поняла, что ей трудно найти подходящего специалиста.

«Мне очень была нужна помощь во время подготовки к «Евровидению», мне нужно было пойти к психологу, но такой момент: чем популярнее ты становишься, тем сложнее найти человека, которому ты можешь довериться и страшное время переживать вместе. Ты думаешь о том, что тебя этот человек может как-то использовать. Я, к сожалению, об этом думаю, — поделилась Манижа с изданием Ok Magazine. — Мне Регина Тодоренко (кто-кто, а она знает, что такое хейт) дала телефон психолога, я даже несколько раз собиралась позвонить, но так и не смогла…»

Певица добавила, что, войдя в «высшую лигу» российского шоу-бизнеса, она увидела, насколько звезды окружены негативом и откровенным враньем. Молодую артистку весьма беспокоит то, как легко слова знаменитых людей перевираются, и никто не несет за это ответственности.

Кстати, в том же интервью Манижа рассказала, что нередко звонит за помощью и поддержкой своей подруге Чулпан Хаматовой. Собираясь вместе, обе звезды вполне могут поплакать, рассказываю друг другу свои проблемы.

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