В лучах солнца: Макеева в бикини показала стройное тело

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков перебрались в Турцию. Актриса купила квартиру в Аланье, в шаговой доступности от моря. Теперь в ее инстаграм еще больше снимков с курорта.

На этот раз актриса показала, как загорает на пляже. Анастасия позировала в бикини бандо, рассказывая подписчикам о своем обучении в школе психологии. Напомним, в октябре Макеева побывала на Мальдивах, где постигала азы квантовой психологии под руководством звездного психолога.

Ранее Анастасия Макеева призналась, что в Аланье купила не одну, а три квартиры. Одну для семьи, а в другие решила инвестировать деньги. Также актриса отмечала, что теперь увлеклась строительным бизнесом.

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