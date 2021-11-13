«Красиво и гармонично»: Макеева в кроп-топе и юбке с воланами блеснула фигурой на турецком побережье

Анастасия Макеева и Роман Мальков перебрались в Турцию. В Аланье актриса купила двухуровневую квартиру для своей новой семьи. Также звезда театра вложилась в строительство и в целом, решила зарабатывать в этой сфере.

В своем инстаграм она рассказывает фанатам о прелестях жизни на морском побережье. На этот раз Анастасия поделилась видео, на котором позировала в юбке с воланами и кроп-топе, блеснув точеной фигурой.

«Выглядите сногсшибательно! Так держать! Очень красиво и гармонично, как вы сами!», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Макеева заявляла, что театр не бросит и из России навсегда не уедет. Добавим, что в мае Анастасия вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен-строитель Роман Мальков.

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