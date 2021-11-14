«Никакое мнение никакого жюри»: названо имя исполнителя, покинувшего проект «Суперстар. Возвращение»

У проекта телеканала НТВ в этом сезоне новые правила игры.

Неделю назад, седьмого ноября, на НТВ стартовал второй сезон популярного проекта «Суперстар. Возвращение», в котором принимают участие звезды прошлых лет.

В новом сезоне у программы изменились правила игры. Если раньше все участники проекта доходили до финала, то теперь по итогам каждого эфира шоу его будет покидать кто-то из исполнителей. В премьерном выпуске остались все, результаты подводились по итогам двух программ.

В это воскресенье определился первый участник, который покинул шоу. Им стала автор и исполнитель хита «Я у твоих ног», певица Наталья Власова.

Во втором выпуске «Суперстар. Возвращение» она исполнила песню Александры Пахмутовой «Опустела без тебя земля». Это был тот редкий случай, когда все члены жюри сошлись во мнении о том, что участник не справился с композицией и загубил ее.

Наталья Власова оказалась на последней строчке рейтинга и покинула шоу.

«Никакое мнение никакого жюри не поменяет моего отношения к песне и к тому, как я его спела. Я жду мнение телезрителей. Спасибо за этот эксперимент — впервые в жизни я спела не свою песню», — сказала Наталья Власова напоследок.

Лидером же по итогам двух дней шоу стал певец Виктор Салтыков.

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