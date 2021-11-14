«Это был год ада»: певец Юлиан впервые рассказал о причине развода с женой Анастасией

Певец Юлиан и певица Анастасии были друзьями на протяжении тридцати лет, а в какой-то момент решили пожениться.

Их свадьба состоялась в марте 2019 года. Но через год они уже развелись, назвав свою семью ошибкой.

«Год жизни за десять, — признался певец Юлиан на шоу «Суперстар. Возвращение». — Потому что она монстр, генерал в юбке, она диктатор».

Но главной же причиной их развода стало отсутствие детей, вернее, нежелание ими обзаводиться со стороны Анастасии.

«Я сказал: «Давай возьмем ребенка из детского дома». Но тут Настя сказала: «Нет, никакого ребенка из детского дома я не возьму никогда!». У нас начались ругани и скандалы с этого момента. Я сказал: «Все, до свидания». Мы друг друга ненавидели. Не общались совсем. Нашу тридцатилетнюю дружбу мы могли убить. Это был год ада. Мы дружбу попутали с любовью», — высказался певец Юлиан.

Сейчас они с Анастасией вновь просто друзья и даже принимают участие в одном шоу – «Суперстар. Возвращение».

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