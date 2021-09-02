«Мы уже вместе почти 30 лет»: Виктор Салтыков разместил редкое фото со второй красавицей-женой

Певец Виктор Салтыков в Instagram поздравил свою вторую жену Ирину Метлину с днем рождения. Ей исполнилось 55 лет. Ирина на восемь лет младше своего супруга.

«С большим удовольствием хочу поздравить тебя, моя любимая Ирочка, с днем рождения. Мы уже вместе почти тридцать лет. Я счастлив, что ты у меня есть. Будь здоровенькой и счастливой. Я люблю тебя и обожаю. Спасибо тебе за сынишку и прекрасную доченьку, у которой сегодня тоже день рождения!» Виктор Салтыков

«Совет да любовь вашей семье», «Ух ты, двойной праздник. Поздравляю от души ваших девочек. Ирина — красотка!» «Здоровья вашим девчонкам. Ну и вам радости и счастья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Виктора Салтыкова от второй жены есть дочь Анна, которой исполнилось 26 лет и сын Святослав. Он появился на свет в 2008 году. Первой женой музыканта была певица Ирина Салтыкова. От первого союза у исполнителя есть дочка Алиса. Она в достаточно напряженных отношениях в последние годы со своим отцом.

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