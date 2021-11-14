«Окна во двор»: Саша Артемова показала элитный красавец-дом, в котором купила квартиру

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова поделилась в сторис микроблога видео, на котором запечатлела строящийся дом.

Именно в нем некоторое время назад она приобрела квартиру, где планирует поселиться вместе с двухлетней дочкой, — ей к тому моменту уже исполнится три.

Строительство огромного красавца-дома находится, судя по всему, в завершающей стадии.

Видео, на котором его хорошо видно, Саша Артемова сняла из машины.

«Достраивается мой дом. Скоро будем переезжать. Ну, как скоро…» — говорит за кадром Артемова.

Примерно через год, по словам экс-участницы, она получит на руки ключи от своей трехкомнатной квартиры.

«Какой этаж и где окна, не знаю и не понимаю. Знаю только, что окна во двор и все», — призналась Саша Артемова.

Напомним, экс-участница реалити-шоу рассказала поклонникам, что купила квартиру в строящемся доме, еще в сентябре.

Она призналась, что площадь жилья небольшая, зато сам дом элитный – есть даже собственная вертолетная площадка.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.