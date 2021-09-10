«Есть своя вертолетная площадка»: Саша Артемова из «Дома-2» купила еще одну квартиру в Москве

Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова после расставания с мужем и отцом своей дочери делает явные успехи. 26-летняя красавица похвасталась, что стала обладательницей еще одной квартирой в Москве.

Правда, переехать в новое жилище Саша Артемова пока не может, поскольку оно находится в строящемся доме. Объект будет сдан в эксплуатацию через четыре года.

«Квартира небольшая, но она в классном районе, где даже есть своя вертолетная площадка, — поделилась Саша Артемова в микроблоге. — Думала ли я, что когда-нибудь такое случится? Думала, но не верила до конца. Хочу, чтобы вы верили в мечту и никогда не сдавались! Будут трудности, будет иногда вовсе нелегко. Но мечты сбываются».

Напомним, еще две квартиры Саша Артемова покупала вместе с Евгением Кузиным. Каким образом супруги, которые пока так и не развелись, поделили недвижимость, пока не известно.

Напомним, недавно стали новоселами две семьи экс-участников «Дома-2» — Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко, Анастасия Голд и Илья Яббаров.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.