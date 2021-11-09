Мамина модница: Саша Артемова из «Дома-2» вывела дочку на прогулку в пуховике с лоскутным принтом

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова обожает наряжать свою маленькую дочку.

Благодаря заботам мамы наследница Саши Артемовой всегда выглядит очень стильно. Девочке в сентябре исполнилось два года, а ее нарядам запросто может позавидовать самая заядлая модница.

Саша Артемова в любую погоду и сезон старается продумывать образы дочери до мелочей.

В холодную осеннюю погоду Саша Артемова вывела дочку на прогулку на детскую площадку в стильном пуховичке с принтом, который создает эффект лоскута. Издалека может показаться, что детская верхняя одежда сшита в стиле пэчворк.

Пуховик, судя по всему, очень легкий, но при этом теплый. Саша Артемова показала в сторис, как ее крошка быстро перемещается по детской площадке. Из-за активности дочери Саши не холодно, в отличие от нее самой.

Хитростью Саша Артемова заманила дочку в ближайший магазин, чтобы согреться и заодно сделать покупки.

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