«Как вам костюмчик?»: Саша Артемова из «Дома-2» превратила маленькую дочку в маленького мага из «Гарри Поттера»

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова обожает баловать свою двухлетнюю дочку, которую родила в браке с Евгением Кузиным.

Пара рассталась, но родители стараются делать так, чтобы девочка проводила равное количество времени и с мамой, и с папой.

На Хеллоуин Саша Артемова забрала дочку у Евгения Кузина, чтобы устроить ей праздничную фотосессию.

Для съемок Саша Артемова нарядила малышку в костюм маленького мага из книги о юном волшебнике Гарри Потере.

В сторис микроблога Саша Артемова поделилась кадрами с участием дочери, на которых девочка запечатлена спиной к камере: звездная мама все еще скрывает лицо своей наследницы.

«Как вам костюмчик? У нас Halloween не было, но от тематической фотосессии на память не отказались сегодня. Выбрали костюм маленького мага из самого «Гарри Поттера», — подписала Саша Артемова кадры.

Малышка, облаченная в пышную юбку из органзы и остроконечную шляпку, произвела фурор среди подписчиков Саши Артемовой. Они восторгаются очаровательным ребенком и делает комплименты девочке и ее маме.

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