Неожиданно и красиво: Порошина показала архивное фото с Куценко, представ шатенкой с алыми губами

Мария Порошина решила вспомнить свое прошлое с Гошей Куценко. Когда-то они были парой, жили гражданским браком и поднимали на ноги совместную дочь Полину.

Сейчас их наследница уже взрослая, служит в театре, как и родители. А Мария – счастливая мама пятерых детей. Звезда «Ночного дозора» родила трех дочек законному мужу Илье Древнову после отношений с Гошей Куценко. А потом еще и сына, имя отца которого знаменитость хранит в секрете от широкой общественности.

Тем не менее Мария Порошина до сих пор с теплом вспоминает отношения с Гошей Куценко, считая его хорошим мужем и отцом. В личном блоге она показала фото, на котором очевидна теплота чувств между ними.

На снимке артистка неожиданно предстает с темно-каштановыми волосами, собранными сзади в аккуратную прическу. При этом губы звезды венчает алая губная помада.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.