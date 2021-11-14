Хиты из 90-х рулят: Топурия в простой черной футболке и прямыми волосами устроила танцы под песню Преснякова

Кети Топурия засветилась в одном из ночных клубов столицы в простой черной футболке с голубыми джинсами и без укладки волос. На сцене в этот день выступал Владимир Пресняков.

Певица стала приплясывать за столом под хит 1992 года артиста «Стюардесса по имени Жанна», а потом уже не стала сдерживать себя и, услышав рок-н-рольные мотивы, встала и стала отрываться вместе со всей публикой в зале.

Отметим, что Кети Топурия – дважды мама. У нее есть 6-летняя дочь Оливия и маленький сын Адам, который появился на свет в январе 2021 года. Несмотря на этот статус, певица ведет активный образ жизни, много выступает, гастролирует и путешествует.

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