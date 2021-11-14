В красном бадлоне: Арзамасова с ретро-прической, как у Литвиновой, встретилась с подругой

Елизавета Арзамасова в последнее время чаще видится со своей коллегой и приятельницей Дарьей Мельниковой.

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Актрисы когда-то вместе сыграли в сериале «Папины дочки», а теперь Дарья Мельникова участвует в проекте Ильи Авербуха, мужа Лизы Арзамасовой, «Ледниковый период». Он транслируется на Первом канале.

Это в очередной раз сблизило артисток, которые теперь много времени проводят в паузах на ледовом проекте. Звезда фильма «Соври мне правду» как-то призналась, что ей тяжело совмещать участие в проекте с работой и воспитанием детей. У Дарьи есть 5-летний Артур и 2-летний Марк от актера Артура Смольянинова. При этом на коньках она до шоу вообще никогда не каталась. Елизавета как может подбадривает свою приятельницу и пытается улучшить ей настроение.

В личном блоге Арзамасова показала, как дурачится с Мельниковой в ледовом комплексе.

Судя по всему, звезда пришла сюда сразу после спектакля – вместо привычных распущенных прямых волос у нее на голове оказалась ретро-прическа в стиле Ренаты Литвиновой. Она была облачена в красный бадлон и свободное черное платье.

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