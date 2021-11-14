Леонардо Ди Каприо отметил день рождения в компании Бейонсе, Паттинсона и Снуп Догга

11 ноября знаменитому актеру Леонардо Ди Каприо исполнилось 47 лет. 12-го числа звезда отметила день рождения вечеринкой в Беверли-Хиллз, на которую были приглашены многие знаменитости.

Сам Лео подробностей в Instagram не выложил (его страница посвящена только борьбе за экологию), зато кадры с танцпола опубликовал рэпер Снуп Догг, приглашенный на праздник. Из них поклонники узнали, что на днюхе Ди Каприо присутствовали его девушка Камила Морроне, актер Роберт Паттинсон со своей спутницей, баскетболист Леброн Джеймс, певица Бейонсе со мужем Jay-Z, а также основатель Amazon Джефф Безос. Были на мероприятии и партнеры Лео по его экологической работе.

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Напомним, в 2016 году Ди Каприо наконец-то получил «Оскар» (за фильм «Выживший»). В 2019-м триумфально вернулся на экран в картине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». В конце 2021-го на Netflix выйдет сатирическая комедия «Не смотри наверх» с его участием, а в 2022-м — триллер-вестерн «Убийцы цветочной луны», где Лео снова поработал с Мартином Скорсезе и Робертом Де Ниро.

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