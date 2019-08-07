Ди Каприо боялся сниматься в сцене с огнеметом в «Однажды в Голливуде»

Координатор трюков фильма «Однажды в Голливуде» Роберт Алонзо рассказал журналистам, что актер Леонардо Ди Каприо был не в восторге от сцены, где его персонаж должен был использовать огнемет. По сценарию, его герой хватает опасное оружие и сжигает им людей.

Мастер по трюкам раскрыл тайну, что Лео очень беспокоился о том, что может кого-нибудь покалечить. Пришлось его убеждать, что это будет безопасно. Для этого Алонзо даже поджег сам себя и показал актеру, как происходит постановочное горение. Только после этого начали снимать сцену с поджиганием людей.

«Это психологически сложно сделать, так что слава актеру, что он способен оставаться в роли и сниматься в такой сцене», — цитирует постановщика трюков издание HuffPost.

Напомним, фильм «Однажды в Голливуде» стартует в российских кинотеатрах 8 августа. В Москву на премьеру приехал режиссер картины Квентин Тарантино.

А вы бы смогли направить огнемет на каскадеров во время съемки?