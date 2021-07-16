Тонкий флирт: Дрю Бэрримор оставила Леонардо Ди Каприо игривый комментарий

Голливудский красавчик Леонардо Ди Каприо использует Instagram не для трансляции личной жизни, а чтобы привлекать внимание людей к проблемам экологии. Что, как оказалось, не мешает женщинам флиртовать с ним через эту соцсеть.

На днях 46-летний актер опубликовал большой пост о глобальном потеплении — о том, как повышение средней температуры на планете может быть губительным для всего живого. Пока его подписчики спорили об этой животрепещущей теме, 46-летняя актриса Дрю Бэрримор тоже появилась в комментариях и поблагодарила Лео за его неравнодушие.

«Спасибо за то, что всегда был пионером спасения нашей Земли, — написала она, а затем добавила еще одно сообщение: — Ты должен быть горячим, а не наша планета!»

Второй комментарий актрисы собрал множество лайков и поддерживающих высказываний от других подписчиков Ди Каприо. Многие пишут Дрю, что она shoot your shot, то есть открыто заигрывает с мужчиной. Но даже если и так, сложно не согласиться с ее высказыванием в контексте защиты окружающей среды.

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