«Он любит быть с ней»: Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне стали по-настоящему близки

Ранее непостоянный и гуляющий с друзьями актер теперь проводит все свое свободное время с девушкой.

Вот уже третий год голливудский красавчик Леонардо Ди Каприо встречается с актрисой и моделью из Аргентины Камилой Морроне. Публика гадает, будет ли свадьба у вечного холостяка, или же это просто продолжительный роман с очередной красавицей (а сколько их уже было!).

Недавно пара шумно отметила 23-летие девушки на шикарной яхте. Самому Лео, кстати, 45 лет. Карантин не испортил отношения артистов, а, наоборот, сблизил их.

«Он (Ди Каприо, — прим. авт.) обычно очень независим, проводит много времени с друзьями. Но из-за карантина он, в основном, проводил время с Камилой, — рассказал источник издания People, близкий к звездной паре. — Он любит быть с ней. Они очень близки. Лео находится с ней 24/7 в своем доме».

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Напомним, что прошлым летом пресса заподозрила Морроне в беременности, но пресс-секретарь Ди Каприо опроверг эти слухи. Лео пока еще не собирается обзаводиться наследниками.