Проговорились: Меган Маркл и принц Гарри рассказали о предпочтениях сына Арчи

Первенец Меган Маркл и принца Гарри – Арчи появился на свет в Лондоне в 2019-м. В этом году ему исполнилось два годика. Ранее экс-актриса отмечала, что сыну очень нравится, когда ему читают книги и он большой сладкоежка. Арчи просто обожает домашние вафли. Именно поэтому на новый год королева Елизавета II отправила малышу вафельницу.

Теперь герцоги Сассекские случайно назвали любимую песню сына. Выступая перед школьниками в Нью-Джерси, пара исполнила детскую песню «Heads, Shoulders, Knees and Toes», а после отметила, что она является любимой у их подрастающего сына. Об этом пишет Express.

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Напомним, в начале лета этого года Меган и Гарри стали родителями во второй раз. Экс-актриса родила девочку, которую назвали Лилибет Диана.

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