«Постоянная ругань»: Меган Маркл выдала, какие отношения были у принца Гарри с семьей

Меган Маркл продолжает судиться со СМИ. Ранее герцогиня подала иск на Associated Newspapers Limited (ANL), издателя MailOnline и The Mail on Sunday. Именно там была опубликована часть ее письма отцу Томасу Марклу в 2018 году.

На минувшей неделе состоялись слушания в Апелляционном суде, во время которых была обнародована переписка экс-актрисы с ее бывшим пиар-менеджером Джейсоном Кнауфом.

В сообщениях отмечается, что Меган написала письмо отцу только для того, чтобы «защитить моего мужа от этой постоянной ругани».

«Катализатором того, что я сделала это, стало то, что я увидела, сколько боли это причиняет Г. (Гарри). Я защищаю своего мужа от постоянной ругани, и, хотя это маловероятно, возможно, это даст моему отцу возможность остановиться», — гласит сообщение, которое цитирует Sky News.

Напомним, на прошлой неделе отец Меган Маркл рассказал, что она запрещала ему видеться со своими детьми от предыдущего брака.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.