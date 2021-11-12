«Не могу этого сделать»: отец Меган Маркл рассказал, как дочь запрещала ему общаться с другими детьми

Последние несколько лет Меган Маркл не общается со своим отцом – Томасом. Он пропустил ее свадьбу с принцем Гарри и теперь периодически делает самые разные признания. На этот раз Томас Маркл заявил, что экс-актриса запрещала ему общаться с другими детьми. От первого брака у Томаса есть 56-летняя дочь Саманта и 55-летний сын Томас-младший.

«Меган хотела, чтобы я перестал разговаривать с обоими старшими детьми, а я не могу этого сделать. Они мои дети, я люблю всех своих детей. Меган не делала никаких усилий, чтобы попытаться быть дружелюбной», — цитирует Томаса Express.

По словам отца экс-актрисы, в детстве Меган хорошо общалась со старшими родственниками. Саманта гуляла с ней и покупала мороженое. А когда будущей герцогине было 10-11 лет, брат и сестра уехали в другие штат в поисках работы. Почему Меган стала с ними враждовать, Томас Маркл не понимает.

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