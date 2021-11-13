Телохранители и фургон с видеонаблюдением: где Меган Маркл и принц Гарри останавливались в Нью-Йорке

На днях принц Гарри и Меган Маркл побывали на гала-концерте в Нью-Йорке, где экс-актриса сразила всех наповал своим весьма откровенным красным платьем. Наряд герцогини Сассекской и ее физическую форму спустя пять месяцев после вторых родов не обсудил разве что ленивый.

В Нью-Йорке герцоги остановились в частных апартаментах на Манхэттене, которые находятся в United Nations Plaza. В квартире есть четыре спальни и прекрасный вид из окон. Пару сопровождали восемь телохранителей и фургон с видеонаблюдением. Входили и выходили в здание они через подвал.

Отмечается, что стоимость пентхауса в United Nations Plaza составляет 3,75 млн долларов. Page Six сообщает, что он принадлежит другу семьи герцогов Сассекских.

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