«У меня в жизни было пару потрясающих стендап-комиков»: Юлия Барановская высказалась о личном

Как отметила телеведущая, эти люди по профессии автомеханики.

Телеведущая Юлия Барановская в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» рассказала забавную жизненную историю, как ездила в автосервис ремонтировать свой автомобиль.

«У меня в жизни было пару потрясающих стендап-комиков, которые по профессии автомеханики. Я к ним приезжала на новой машине. Они мне говорили, что у меня головка двигателя полетела. Это и то полетело. И стоит это вот столько-то. И надо все срочно менять. Я теперь поняла. Это просто был стендап. А я не врубилась». Юлия Барановская

«Хорошо оплачиваемый стендап, который ты должна была оплатить», — подметил второй ведущий Максим Привалов.

Напомним, что Юлия Барановская – многодетная мать. У нее трое детей от футболиста Андрея Аршавина, с которым она давно рассталась. Сейчас звезда одинока.

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