Целует и льнет к груди: Юлия Барановская растаяла в объятиях импозантного брюнета

Телеведущая появилась с обаятельным мужчиной в ночном клубе.

Телеведущая Юлия Барановская уже неделю отдыхает в Дубае. Туда звезда экрана отправилась вместе с тремя детьми от Андрея Аршавина.

А вот в ночной клуб наследников на концерт Егора Крида теледива не взяла. Зато появилась там она в компании с импозантным мужчиной, которым оказался директор певицы Валерии.

На кадрах, которые появились в соцсети, красотка Барановская целует его и млеет в объятиях, прижимаясь к груди. Мужчина отвечает взаимностью.

Насколько серьезно все у Барановской и Калинкина, неизвестно — Юлия не комментирует личную жизнь и предпочитает ее скрывать от публики.

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