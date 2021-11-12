«Человек, которого я любила»: Юлия Барановская неожиданно тепло заговорила об Андрее Аршавине

Как отметила телеведущая, футбол, которым всегда жил ее гражданский муж, стал и частью ее жизни.

Телеведущая Юлия Барановская заявила, что футбол в какой-то момент стал важной частью ее жизни, хотя раньше она его никогда не смотрела и была к нему равнодушной.

«Футбол когда-то был частью моей жизни, потому что им жил человек, которого я любила. Теперь это часть жизни моего младшего сына — конечно, я стараюсь быть в курсе событий в футбольном мире». Юлия Барановская

Как отметила Юлия Барановская, которая с Аршавиным сейчас не в лучших отношениях, она никогда не забудет чемпионат мира 2018 года в России. Турнир по ее признанию прошел на высшем уровне. При этом многие иностранцы были настроены изначально скептически. Организация мундиаля была очень качественной, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что у Андрея Аршавина и Юлии Барановской трое общих детей. При этом мужем и женой они никогда не были, предпочитая жить гражданским браком.

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