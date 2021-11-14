«Все начинают обсуждать»: Филипп Киркоров отметился на пижамной вечеринке в Дубае

Пока в Москве был локдаун, звезды отдыхали в Дубае. Накануне там прошел музыкальный фестиваль PARUS, который собрал многих мэтров эстрады, включая Стаса Михайлова, Леонид Агутина, Филиппа Киркорова. Последний прилетел в Эмираты с детьми и привез целый самолет вещей.

Накануне поп-король отметился на модном показе дизайнера Виктории Десятниковой. В новой коллекции появились просторные костюмы в пижамном стиле с принтами сказочных героев.

«Я очень ответственно подхожу к выбору костюмов и для сцены, и для выходов в свет. Не могу позволить себе некачественные вещи. Для этого я обращаюсь к именитым дизайнерам как в нашей стране, так и за границей. Из-за высокого роста у меня нестандартный размер. Мне трудно что-то подобрать себе в магазинах. Поэтому самые лучшие бренды создают для меня эксклюзивные вещи, в которых я потом появляюсь. И все начинают это обсуждать. А за все красивое и ах-ах надо платить большие деньги», — цитирует Киркорова «Комсомольская правда».

Также Филипп Киркоров отметил, что старается идти в ногу со временем, выбирая наряды для себя.

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