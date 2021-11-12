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«Сначала отношения были понарошку»: Политов назвал человека, который свел Пугачеву и Киркорова

По словам певца, со временем поп-король и Примадонна полюбили друг друга по-настоящему.

«Сначала отношения были понарошку»: Политов назвал человека, который свел Пугачеву и Киркорова
Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Певец Владимир Политов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о начале романа певицы Аллы Пугачевой и музыканта Филиппа Киркорова.

«В 1993 году у Аллы Борисовны и Сергея Челобанова наступил кризис в отношениях. Бари Алибасов на моем дне рождения подал идею поженить Пугачеву и Киркорова. «Будет замечательный информационный повод. И Филипп парень неплохой», — сказал Алибасов. Так что Бари Алибасов был главным провокатором».

Владимир Политов
Филипп Киркоров и Алла Пугачева
Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

Как отметил Политов, поначалу Пугачева и Киркоров несерьезно относились к роману. «Сначала у них отношения были понарошку. Потом переросли в настоящие искренние отношения», — заявил Владимир Политов.

Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева были в браке 11 лет. Они развелись в 2005 году.

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Тэги

Алла ПугачеваБари АлибасовВладимир ПолитовПрограмма "Судьба человека"Филипп Киркоров