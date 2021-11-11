«Цыганка Аза»: Жорж Ровалс дал нелестную характеристику имиджу Филиппа Киркорова

Как отметил имиджмейкер, они с поп-королем не враждуют, но и друзьями их назвать нельзя.

Звездный имиджмейкер Жорж Ровалс заявил, что не в восторге от имиджа поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

«Когда он десять колечек надевает, делает вид, что все это – драгоценные камни, а он жадный ужасно, да еще и смешивает Гуччи, Версаче и Баленсиагу — это называется «Цыганка Аза». Жорж Ровалс

Как отметил Ровалс, он не враждует с Киркоровым, но и своим другом его не считает. Однажды на телевидении Ровалс заявил, что с «экрана надо убрать всех старых пердунов». Он не имел в ввиду поп-короля, но сюжет был смонтирован так будто он высказывается о Киркорове, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Жорж Ровалс – известный имиджмейкер. В разные годы он работал со многими российскими звездами.

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