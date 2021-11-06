Гардероб в двух самолетах: Киркоров привез в Дубай концертные наряды

В Дубае проходит популярный фестиваль PARUS, на который съехались многие звезды. БИ-2, Стас Михайлов, Леонид Агутин и, конечно же, Филипп Киркоров. Ранее поп-король отмечал, что там он представит шоу, которое станет своеобразной репетицией его большого юбилейного концерта в следующем году.

Свое шоу король сцены открыл номером в стиле Мулен руж, появившись в знаменитом белом костюме с перьями из программы «Я», поставленной Франко Драгоне. Артист признался, что привез в Дубай чуть ли не два самолета нарядов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, в Дубай артист приехал вместе с детьми – Аллой-Викторией и Мартином.

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