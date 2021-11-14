«У меня Прасковья старшая дочь»: священник Рощин публично отрекся от сына Кориковой

Как заявил батюшка, у него нет никакого наследника Арсения.

Сын актрисы Екатерины Васильевой священник Дмитрий Рощин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ публично отрекся от своего 28-летнего сына Арсения от актрисы Елены Кориковой.

Надо сказать, что и Екатерина Васильева также не признает внука от звезды «Бедной Насти» Елены Кориковой.

«Нет, нет. Вообще такого сына у меня нет. У меня Прасковья старшая дочь. Простите, пожалуйста. Это все вранье». Дмитрий Рощин

Напомним, что роман Елены Кориковой и Дмитрия Рощина случился много лет назад. Отношения разрушила, как уверяют друзья Кориковой, именно Екатерина Васильева.

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