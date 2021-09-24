«В дверь звонят, вокруг дома ходят»: Елена Корикова пожаловалась на преследование неизвестными

Звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова вышла на связь с поклонниками и рассказала, что за ней ведется охота.

49-летняя актриса Елена Корикова некоторое время назад отказалась от общения с прессой и поклонниками.

У звезды сериала «Бедная Настя» есть микроблог в Instagram, но и его она практически не ведет. Лишь изредка актриса дает знать о себе, делясь снимками, но по-прежнему ничего не рассказывая о своей жизни.

Так, на днях после нескольких месяцев тишины, Елена Корикова разместила фотографии, сделанные во время летнего отдыха в Крыму.

Между тем интерес к Елене Кориковой, спровоцированный ее закрытостью от публики, по-прежнему велик. Как рассказала актриса в микроблоге, пока она находится в Крыму, за ее квартирой в столице установлена слежка.

Звезда подозревает, что ее хотят тайком снять на камеры, а затем устроить очередное шоу на ТВ.

«Родственники позвонили и рассказали, что уже неделю ходят засланные казачки из желтой прессы, видимо, готовят очередное расследование про меня, — поделилась Елена Корикова с подписчиками. — И сегодня были… неугомонные. В дверь звонят, вокруг дома ходят, а камеры наши все снимают и снимают их симпатичные лица. Запасаемся попкорном».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.