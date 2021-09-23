Скрыла лицо: Корикова отметилась на променаде в Крыму в платье-сорочке на тонких бретелях

Актриса находится в хорошей физической форме и говорит о любви.

Елена Корикова в последнее время находится в поиске самой себя. Она практически перестала появляться в Сети, не видно ее на театральной сцене и в кино. А полгода назад заявила, что стала развиваться как дизайнер интерьеров и даже получила крупный заказ, окунувшись в него с головой. Звезда «Бедной Насти» призналась, что ей по-настоящему нравится эта деятельность.

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После этого в КП появилась информация о том, что актриса оставила Москву и перебралась в Черногорию, где имеет дом ее богатый возлюбленный. Звезда живет спокойной, безоблачной жизнью, далекой от светской.

И вот неожиданно для многих Корикова вновь стала проявлять активность в Сети, появляясь в своем аккаунте Instagram на фото, сделанных в Крыму. Вначале она обнародовала кадры, представ на них в коротеньких шортах, рубашке, топе, казаках, бейсболке и солнцезащитных очках.

А теперь запечатлелась во время променада по побережью в черном платье-сорочке на тонких бретелях. Под порывами ветра подол наряда поднялся, и поклонники Елены вновь могли оценить красоту ее ног. В этот раз артистка сфотографировалась со спины, скрыв лицо от пользователей.

«Благодарю каждого из вас за добрые слова и пожелания к моей предыдущей публикации! Постараюсь, чтобы ваши вопросы не остались без ответа», — обратилась к своим поклонникам Елена Корикова.

Свой пост знаменитая блондинка украсила стихотворением Риммы Казаковой о любви.

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