«Настоящая красотка!»: Корикова вышла на связь и впечатлила стройными ногами в шортиках

Почти полгода Елена Корикова не выходила на связь. Теперь же актриса опубликовала в своем инстаграм фотографии с отдыха в Крыму. На снимках она позировала в просторной рубашке и шортиках, блеснув стройными ногами. Подписчики восхитились внешним видом актрисы.

«Красивая! Вы настоящая красотка, Вам нужно обязательно вернуться в кино. Как девочка! Вы красивая, настоящая и добрая. Шикарная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда «Бедной Насти» уже несколько лет живет в Черногории. Там у нее есть особняк и состоятельный мужчина. Правда, Елена не распространяется о личной жизни, но в ее окружении говорят, что актрису покорил бывший чиновник.

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